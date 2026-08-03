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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Unfallflucht mit Folgen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.08.2026, kollidierte gegen 01:46 Uhr ein Ford-Fahrer beim Rückwärtsfahren mit einem stehenden Taxi in der Nähe eines Veranstaltungsgeländes am Sportplatz in Rheinheim. Der Ford-Fahrer flüchtete im Anschluss zu Fuß querfeldein in Richtung Kadelburg. Gegen 03:00 Uhr fiel eine Person durch aggressives Verhalten an der Veranstaltung auf. Aufgrund der übereinstimmenden Personenbeschreibung konnte diese als der flüchtige Ford-Fahrer identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen des Transports zur Blutentnahme ins Krankenhaus, beleidigte der 35-Jährige die eingesetzten Einsatzkräfte mehrfach und beschädigte auch den Streifenwagen. Sein Führerschein wurde einbehalten und es drohen nun mehrere Strafanzeigen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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