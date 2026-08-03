POL-FR: Küssaberg: Unfallflucht mit Folgen
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 02.08.2026, kollidierte gegen 01:46 Uhr ein Ford-Fahrer beim Rückwärtsfahren mit einem stehenden Taxi in der Nähe eines Veranstaltungsgeländes am Sportplatz in Rheinheim. Der Ford-Fahrer flüchtete im Anschluss zu Fuß querfeldein in Richtung Kadelburg. Gegen 03:00 Uhr fiel eine Person durch aggressives Verhalten an der Veranstaltung auf. Aufgrund der übereinstimmenden Personenbeschreibung konnte diese als der flüchtige Ford-Fahrer identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen des Transports zur Blutentnahme ins Krankenhaus, beleidigte der 35-Jährige die eingesetzten Einsatzkräfte mehrfach und beschädigte auch den Streifenwagen. Sein Führerschein wurde einbehalten und es drohen nun mehrere Strafanzeigen.
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