Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien/Menzenschwand: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.08.2026, verunfallte gegen 15:30 Uhr ein 35-jähriger Motorradfahrer auf der L146 zwischen Schluchsee und St. Blasien kurz vor der Abzweigung nach Menzenschwand (K6522). Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 35-Jährige aus bislang nicht geklärten Gründen vor einer Haarnadelkurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Schachtdeckel. Er wurde schwerverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die L146 war während der Unfallaufnahme bis zum Abschluss der Fahrbahnreinigung voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr und die Straßenmeisterei vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell