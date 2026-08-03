POL-FR: Lauchringen: Feuerwehreinsatz
Freiburg (ots)
Am Samstag, 01.08.2026, löste gegen 6:00 Uhr ein Kohlenmonoxid (CO)- Warnmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Untermarkstraße in Oberlauchringen aus. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an und konnte ebenfalls erhöhte CO-Werte messen. Der Kellerraum wurde gelüftet und anschließend konnte die Heizungsanlage durch einen Fachmann in Augenschein genommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Die Ursache für die erhöhten CO-Werte ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
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