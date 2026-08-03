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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 31.07.2026, 19:30 Uhr bis Samstag, 01.08.2026, 13:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus in der Haseler Straße in Wehr. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Räume durchsucht und Möbel durchwühlt. Die Täterschaft entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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