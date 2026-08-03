Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Weiterhin vermehrt Diebstähle von E-Bike-Bordcomputern

Freiburg (ots)

In Freiburg kommt es weiterhin vermehrt zu Diebstählen von E-Bike-Bordcomputern. Zuletzt entwendeten unbekannte Täter im Bereich des Stadttheaters die Computer von mindestens fünf E-Bikes. Die Taten ereigneten sich vermutlich am Wochenende (1./2. August), die Geräte wurden teilweise mit Gewalt abgerissen und mitgenommen.

Die Polizei empfiehlt E-Bike-Besitzern, Bordcomputer nicht am Fahrrad zurückzulassen. Meist können die Geräte leicht abgenommen werden, sodass Diebe keine Chance haben. Zudem wird dringend empfohlen, die Individualnummer des Bordcomputers zu notieren, da das Gerät ansonsten im Falle eines Diebstahls nicht zur Fahndung ausgeschrieben und im Nachgang praktisch nicht mehr der Besitzerin oder dem Besitzer zugeordnet werden kann.

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