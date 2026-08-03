PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Weiterhin vermehrt Diebstähle von E-Bike-Bordcomputern

Freiburg (ots)

In Freiburg kommt es weiterhin vermehrt zu Diebstählen von E-Bike-Bordcomputern. Zuletzt entwendeten unbekannte Täter im Bereich des Stadttheaters die Computer von mindestens fünf E-Bikes. Die Taten ereigneten sich vermutlich am Wochenende (1./2. August), die Geräte wurden teilweise mit Gewalt abgerissen und mitgenommen.

Die Polizei empfiehlt E-Bike-Besitzern, Bordcomputer nicht am Fahrrad zurückzulassen. Meist können die Geräte leicht abgenommen werden, sodass Diebe keine Chance haben. Zudem wird dringend empfohlen, die Individualnummer des Bordcomputers zu notieren, da das Gerät ansonsten im Falle eines Diebstahls nicht zur Fahndung ausgeschrieben und im Nachgang praktisch nicht mehr der Besitzerin oder dem Besitzer zugeordnet werden kann.

Weitere Pressemitteilungen zu diesem Thema:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/6319419 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/6308703

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 10:59

    POL-FR: A5 / Gemarkung Herbolzheim: Brennendes Auto sorgt für Verkehrsbehinderungen

    Freiburg (ots) - Am Freitagnachmittag, 31.07.2026, kurz nach 17:00 Uhr gingen über den Notruf Meldungen über ein brennendes Auto auf der Bundesautobahn A5, Höhe Anschlussstelle Herbolzheim in Fahrtrichtung Norden ein. Dort war ein mit einer Person besetzter Pkw in Brand geraten. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die Nordfahrbahn zeitweise gesperrt. Auch ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 10:46

    POL-FR: Emmendingen: Mutmaßlich defektes Kabel führt zu Brand auf Balkon.

    Freiburg (ots) - Am Freitagnachmittag, 31.07.2026, gegen 16:50 Uhr wurde über den Polizeinotruf ein Feuer auf einem Balkon in der Martin-Luther-Straße in Emmendingen gemeldet. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eintrafen, konnten sie eine Rauchentwicklung von einem Balkon im sechsten Stock eines Wohnhauses feststellen. Die Feuerwehr verschaffte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren