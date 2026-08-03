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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Mutmaßlich defektes Kabel führt zu Brand auf Balkon.

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, 31.07.2026, gegen 16:50 Uhr wurde über den Polizeinotruf ein Feuer auf einem Balkon in der Martin-Luther-Straße in Emmendingen gemeldet.

Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eintrafen, konnten sie eine Rauchentwicklung von einem Balkon im sechsten Stock eines Wohnhauses feststellen.

Die Feuerwehr verschaffte sich daraufhin Zutritt zur Wohnung und konnte anschließend einen in Brand geratenen Blumentopf aus Kunststoff löschen. Dieser war vermutlich aufgrund eines defekten Stromkabels, welches sich in unmittelbarer Nähe befand, geschmolzen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht anwesend. Verletzt wurde niemand.

Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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