Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Mehrfachen illegalen Aufenthalt und illegale Beschäftigung aufgedeckt und beendet

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Heilbronn (ots)

Bei einer Baustellenprüfung am 28. Mai im Landkreis Heilbronn stellte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit bei elf Beschäftigungsverhältnissen illegal ausländische Arbeitende fest. Nach Auskunft der zuständigen Staatsanwaltschaft sowie der Ausländerbehörde hielten sich die elf Personen aus einem Nicht-EU-Staat mit Aufnahme ihrer Tätigkeit somit illegal in Deutschland auf. Die Arbeitnehmer waren zwar im Besitz von Aufenthaltstiteln anderer EU-Staaten. Diese berechtigen sie jedoch nicht zur Arbeitsausübung in Deutschland. Die Ausübung weiterer Arbeiten wurde daher untersagt.

Daneben ergab die Überprüfung weiterer zwei Männer, ebenfalls aus einem Nicht-EU-Staat, dass diese keine für die Arbeitsaufnahme in Deutschland erforderliche Arbeitsgenehmigung besitzen.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht Heilbronn wurde für die zu erwartende Strafe eine Sicherheitsleistung in Höhe von rund 9.000 Euro festgesetzt. Ferner wurden über 15.000 Euro Sicherheitsleistung im Ordnungswidrigkeitenverfahren erhoben.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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