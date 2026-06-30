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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Reisebus und Straßenbahn, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Der Unfall zwischen einem Reisebus und einer Straßenbahn (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6305218) ereignete sich im Kreuzungsbereich Schwetzinger Straße / Reichkanzler-Müller-Straße.

Im verunfallten Bus befanden sich insgesamt acht Personen, davon wurde keine verletzt. Der Straßenbahnfahrer wurde leicht verletzt.

Aktuell gibt es im betroffenen Bereich noch Beeinträchtigungen im Schienen- und Straßenverkehr.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei wird auch die Ampelschaltung vor Ort einbezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Valentino Moscato
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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