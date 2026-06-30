POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Reisebus und Straßenbahn, PM Nr. 2
Mannheim (ots)
Der Unfall zwischen einem Reisebus und einer Straßenbahn (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6305218) ereignete sich im Kreuzungsbereich Schwetzinger Straße / Reichkanzler-Müller-Straße.
Im verunfallten Bus befanden sich insgesamt acht Personen, davon wurde keine verletzt. Der Straßenbahnfahrer wurde leicht verletzt.
Aktuell gibt es im betroffenen Bereich noch Beeinträchtigungen im Schienen- und Straßenverkehr.
Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei wird auch die Ampelschaltung vor Ort einbezogen.
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