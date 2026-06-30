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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einsatz von Polizei und Feuerwehr aufgrund einer Rauchentwicklung - PM 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es in der Mannheimer Innenstadt, am Marktplatz, zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Grund hierfür ist eine starke Rauchentwicklung aus einem Gebäude. Die im Gebäude befindlichen Personen wurden vorsorglich evakuiert. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt.

Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr dauern an. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Die Marktstraße wurde aufgrund der Einsatzlage gesperrt. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Valentino Moscato
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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