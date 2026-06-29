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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: 46-Jähriger mit Reizstoffsprühgerät verletzt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:20 Uhr meldete ein Taxi-Fahrer eine augenscheinlich verletzt Person am Treppenabgang zur Unterführung vom Bahnhof in Richtung Parkplatz am Bahnhofsplatz. Wie sich herausstellte, wurde ein 46-jähriger Mann unvermittelt von einem bislang unbekannten Täter vermutlich mit einer Reizstoffsprühpistole angegriffen und im Gesicht verletzt. Die genauen Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Eberbach.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

   -ca. 180 cm groß -lange, schwarze Haare -trug eine kleine 
Umhängetasche

Der 46-Jährige konnte nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden.

Zum Tatzeitpunkt soll eine S-Bahn an der Örtlichkeit vorbeigefahren sein, weshalb das Polizeirevier Eberbach nach Zeugen des Geschehens sucht. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06271 / 9210-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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