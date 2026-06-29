Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 63-Jähriger nach Badeunfall in lebensbedrohlichem Zustand

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem Badeunfall am Sonntagnachmittag gegen 15:15 Uhr im Freibad Neckarbischofsheim befindet sich ein 63-jähriger Mann in einem lebensbedrohlichen Gesundheitszustand.

Der Mann sowie sein 38-jähriger, geistig beeinträchtigter Sohn wurden vom Badpersonal gemeinsam mit Zeugen bewusstlos aus dem Wasser gerettet und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes umgehend erstversorgt. Während der Sohn rasch wieder das Bewusstsein erlangte, mussten bei dem 63-Jährigen sofort umfangreiche Reanimationsmaßnahmen eingeleitet werden.

Der Mann wurde unter fortlaufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht und wird dort weiterhin intensivmedizinisch behandelt. Sein Gesundheitszustand ist unverändert kritisch.

Während der medizinischen Versorgung errichtete die Feuerwehr einen Sichtschutz, um die Privatsphäre der Betroffenen zu schützen und Schaulustige fernzuhalten.

Trotzdem kam es zu einem besonders pietätlosen Vorfall: Ein bislang unbekannter Autofahrer hielt am Zaun des Schwimmbades an und filmte mit seinem Mobiltelefon die laufenden Reanimationsmaßnahmen sowie die medizinische Versorgung der beiden Betroffenen.

Das Polizeipräsidium Mannheim stellt unmissverständlich klar: Wer das Leid anderer Menschen zur Unterhaltung oder Sensationsbefriedigung filmt oder fotografiert, handelt nicht nur zutiefst respektlos und menschenverachtend, sondern muss auch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Das Anfertigen und insbesondere die Verbreitung solcher Aufnahmen können Straftatbestände erfüllen. Das Polizeipräsidium Mannheim verfolgt derartige Vorfälle konsequent und mit Nachdruck.

Die Ereignisse stellten für die Angehörigen der Betroffenen, zahlreiche Badegäste, das Schwimmbadpersonal sowie die eingesetzten Rettungs- und Einsatzkräfte eine erhebliche psychische Belastung dar. Sie wurden daher durch die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) des DRK-Kreisverbandes Rhein-Neckar betreut und begleitet.

Da die Ursache des Badeunfalls bislang ungeklärt ist, hat das Polizeirevier Sinsheim die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

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