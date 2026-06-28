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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vegetationsbrand im Bereich MA-Pfingstberg - Polizei und Feuerwehr im Einsatz - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Am heutigen Sonntagmittag kam es gegen 15:30 Uhr, wie schon berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6303806 aus bislang noch unbekannter Ursache, im Stadtteil MA-Pfingstberg, zu einem Flächenbrand / Vegetationsbrand in einem Feldgebiet, in der Nähe der BAB 6. Eine Brandentwicklung aufgrund der gegebenen hohen sommerlichen Temperaturen ist sehr wahrscheinlich anzunehmen. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand letztlich erfolgreich bekämpfen und löschen. Die in Brand geratene Feldfläche wies eine Größe von ca. 23.000 m² auf und wurde nach den Löscharbeiten dem Eigentümer zur Nachbereitung überlassen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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