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POL-MA: Weinheim-Lützelsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Stromausfall in Weinheim-Lützelsachsen und den angrenzenden Nachbargemeinden - Pressemeldung Nr. 2

Weinheim-Lützelsachsen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6303764 kam es am heutigen Sonntagmittag, kurz nach 13:00 Uhr, zu einem knapp dreistündigen großflächigen Stromausfall in Weinheim-Lützelsachsen und den umliegenden angrenzenden Nachbargemeinden. Ursächlich hierfür war ein technischer Defekt mit einem kleineren Brandgeschehen an einem Strommasten. Der Netzbetreiber konnte die Störung erfolgreich beheben und die Stromversorgung gegen 15:45 Uhr wieder herstellen. Wie viele Haushalte von dem Stromausfall letztlich betroffen waren, kann aktuell leider nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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