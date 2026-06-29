Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B37: Bus fährt Lkw auf - Fahrbahn gesperrt, PM 1

Mannheim (ots)

Am Montag, den 29. Juni 2026, kam es gegen 09:20 Uhr in der Reichskanzler-Müller-Straße (B 37) in Mannheim zu einem Verkehrsunfall. Ein Bus des öffentlichen Personennahverkehrs fuhr auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Der Busfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, weswegen die Berufsfeuerwehr Mannheim hinzugezogen wurde. Noch vor Eintreffen dieser konnte der Busfahrer durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarau mittels eines Brecheisens befreit werden.

Vorsorglich hatte die Integrierte Leitstelle zusätzlich einen Rettungshubschrauber zur Unfallstelle entsandt. Bei dem Unfall wurde jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Da der Bus nicht mehr fahrbereit ist, muss er abgeschleppt werden. Zudem ist die Fahrbahn aufgrund einer zersplitterten Fensterscheibe verschmutzt. Die B 37 ist für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigungs- und Abschleppmaßnahmen daher zwischen dem Bismarckplatz und der Keplerstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts auf allen Fahrstreifen gesperrt.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Sobald die Sperrung aufgehoben wurde, wird nachberichtet.

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