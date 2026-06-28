Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vegetationsbrand im Bereich MA-Pfingstberg - Polizei und Feuerwehr im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots)

Derzeit kommt es im Stadtteil MA-Pfingstberg zu einem Flächenbrand / Vegetationsbrand in einem Feldgebiet, in der Nähe der BAB 6. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr sind in vollem Gange. Das Ausmaß sowie die Brandursache selbst sind noch unklar. Es kann zu einer Geruchsbelästigung durch eine starke Rauchentwicklung kommen. Personen sind derzeit nicht in Gefahr. Es wird nachberichtet.

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