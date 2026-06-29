Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mann entblößt sich vor Mädchengruppe - Polizei sucht Geschädigte

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem sich ein 43-jähriger Mann am Sonntagvormittag gegen 10:00 Uhr in der Friedrichstraße vor einer Gruppe von vier Mädchen entblößte, sucht die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die bislang unbekannten Jugendlichen als wichtige Zeuginnen.

Der Mann war bereits kurz zuvor durch sein aggressives Verhalten aufgefallen. Nach bisherigen Erkenntnissen pöbelte er mehrere Passanten an und beleidigte diese.

Als die vier Mädchen, die nach bisherigen Erkenntnissen etwa 14 bis 15 Jahre alt sind, an dem Mann vorbeigingen, öffnete dieser seine Hose, entblößte sein Glied, nahm dieses in die Hand und führte damit kreisende Bewegungen aus.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die betroffenen Mädchen jedoch bereits von der Örtlichkeit entfernt.

Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde er anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bittet die vier bislang unbekannten Mädchen, sich als Geschädigte und wichtige Zeuginnen unter der Nummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden oder persönlich beim Polizeirevier Sinsheim vorzusprechen. Auch weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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