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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B37: Bus fährt Lkw auf - Fahrbahn gesperrt, PM 2

Mannheim (ots)

Die Verkehrsaufnahme sowie die Reinigungsmaßnahmen nach einem Auffahrunfall (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6304071) sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Alle Sperrungen wurden aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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