POL-MA: Mannheim/B37: Bus fährt Lkw auf - Fahrbahn gesperrt, PM 2

Mannheim (ots) - Am Montag, den 29. Juni 2026, kam es gegen 09:20 Uhr in der Reichskanzler-Müller-Straße (B 37) in Mannheim zu einem Verkehrsunfall. Ein Bus des öffentlichen Personennahverkehrs fuhr auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Der Busfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, weswegen die Berufsfeuerwehr Mannheim hinzugezogen wurde. Noch vor Eintreffen dieser konnte der Busfahrer durch eine ...

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