Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Tatverdächtiger nach Raub in Regionalbahn festgenommen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Freitag, den 26. Juni 2026, kam es zwischen 7:30 Uhr und 7:35 Uhr in einem Regionalexpress der Linie RE7 auf der Fahrt von Sinsheim in Richtung Hoffenheim zu einem Raubdelikt zulasten einer 17-Jährigen.

Die Jugendliche war in Sinsheim in den Zug eingestiegen und hatte in einem Vierer-Abteil Platz genommen. In dem gegenüberliegenden Viererabteil setzte sich ein ihr unbekannter Mann, der zuvor bereits durch lautes Schreien im Zug aufgefallen war. Er sprach die 17-Jährige an, worauf diese zunächst nicht reagierte. Im weiteren Verlauf stand der Mann auf, stellte sich vor das Mädchen und versuchte, ihr das mit beiden Händen festgehaltene Mobiltelefon zu entreißen. Der Geschädigten gelang es zunächst, das Handy festzuhalten, nach wenigen Sekunden konnte der Mann es ihr jedoch entwenden. Als die junge Frau daraufhin aufstehen wollte, stieß der Täter sie zurück, sodass sie auf ihren Sitzplatz zurückfiel. Gegen 7:35 Uhr verließ der Mann den Zug an der Haltestelle Hoffenheim. Die Geschädigte blieb bei dem Vorfall unverletzt. Sie stieg eine Station weiter in Meckesheim aus und kontaktierte von dort ihre Eltern, die umgehend die Polizei informierten und zugleich den Standort des entwendeten Handys mitteilen konnten. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sinsheim konnte den 39-jährigen Tatverdächtigen daraufhin im Außenbereich einer Bäckerei in der Waibstadter Straße in Hoffenheim antreffen und vorläufig festnehmen. Hierbei war er noch im Besitz des Handys der 17-Jährigen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen Raubs aufgenommen.

Die Geschädigte beschrieb den Täter wie folgt:

- etwa 1,80 m groß, - schlanke Statur, - dunkle, etwas längere Haare, - Vollbart, - bekleidet mit einem blauen Mantel mit diversen Taschen, - führte eine Einkaufsplastiktüte mit sich.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bittet Personen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

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