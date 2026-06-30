Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Reisebus und Straßenbahn - PM 1

Mannheim (ots)

Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte aufgrund eines Verkehrsunfalls zwischen einem Reisebus und einer Straßenbahn in der Schwetzinger Straße im Einsatz.

Angaben zu verletzten Personen oder zum Unfallhergang können derzeit noch nicht getroffen werden.

Im Bereich der Schwetzinger Straße und der Reichkanzler-Müller-Straße kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

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