Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Unfallflucht auf Parkplatz des Thermalbads - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2026, zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Thermalbads in der Thürachstraße in Bad Krozingen ein geparkter Pkw beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den weißen Pkw im Bereich der Beifahrertür. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel. 07631-1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, sich zu melden.

RM / PK / oec

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