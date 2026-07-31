Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: LKW mit Heu gerät in Brand

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.07.2026, kam es gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße B315 zwischen Eggingen und Eberfingen zum Brand eines mit Heuballen beladenen LKWs mit Anhänger. Der Brand breitete sich auf das angrenzende Feld und die Bewaldung aus. Ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr aus mehreren benachbarten Gemeinden bekämpfte das Feuer. Die Bundesstraße war während der Löscharbeiten und bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten bis 21:30 Uhr voll gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf ungefähr 300.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand. Die Brandursache ist derzeit unklar und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch mehrere Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr und die Straßenmeisterei vor Ort im Einsatz.

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