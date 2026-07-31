Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Elektronikfirma - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 31.07.2026, gegen 03.45 Uhr, teilte ein Wachmann der Polizei mit, dass er bei seinem Rundgang in einem Gebäude einer Elektronikfirma in der Straße "An der Wiese" Einbrecher festgestellt habe. Bis zum Eintreffen der Polizei flüchteten mindestens zwei unbekannte Täter aus dem Gebäude zu einem Fahrzeug, welches mutmaßlich an der Landstraße 139 stand und verließen die Örtlichkeit mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kleines Wiesental. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Pkw verlief ohne Erfolg. Die Täterschaft wurde wohl von dem Wachmann überrascht, als diese in einem Raum einen Fernseher abmontieren wollten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Beamer entwendet.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welchen ein sehr schnell fahrendes Fahrzeug in Langenau oder im Kleinen Wiesental aufgefallen ist und Hinweise dazu geben können.

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