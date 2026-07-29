POL-VIE: Willich-Anrath: Kupferkabel von Baustelle gestohlen - Hinweise gesucht

Grefrath (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Feuerwehr und Polizei zum ehemaligen Sporthotel an der Ostumgehung in Grefrath gerufen worden. Der Alarm ging um kurz nach 3.40 Uhr ein. Zu diesem Zeitpunkt schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl. Die Löscharbeiten waren aufwändig und langwierig, die Ostumgehung war bis Mittwochvormittag gegen 11 ...

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