POL-VIE: Willich-Anrath: Kupferkabel von Baustelle gestohlen - Hinweise gesucht
Willich-Anrath (ots)
Zwischen dem 20. Juli und dem 27. Juli brach mindestens eine unbekannte Person in eine Baustelle in der Gietherstraße in Anrath ein. Der oder die unbekannten Personen entwendeten Kupferstromkabel, welche teilweise schon installiert waren. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/3770. /jk (640)
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