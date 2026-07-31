Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Pedelec aus Garage entwendet // versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 12.45 Uhr bis 14.25 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft aus einer unverschlossenen Garage eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Vetter-Straße in Fahrnau ein verschlossenes E-Mountainbike der Marke Scott. Der Wert des E-Mountainbike wird auf 3.000 bis 4.000 Euro geschätzt.

Am Donnerstag, 30.07.2026, in dem kurzen Zeitraum zwischen 21.15 Uhr bis 21.35 Uhr versuchte eine unbekannte Täterschaft ein Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Torstraße aufzuhebeln. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte die Täterschaft nicht in das Haus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell