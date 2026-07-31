PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Brombach: Radfahrer überschlägt sich bei Vollbremsung - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.07.2026, gegen 19.20 Uhr, überschlug sich bei einer Vollbremsung ein 56-Jähriger mit seinem Mountainbike.

Er befuhr die Lörracher Straße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Hellbergstraße. Eine 17-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg der Lörracher Straße von der Hellbergstraße kommend in Richtung Kreisverkehr. Um eine Kollision im Begegnungsverkehr zu vermeiden mussten beide Radfahrer sehr stark abbremsen. Durch die Bremsung überschlug sich der 56-Jährige mit seinem Mountainbike und stürzte auf den Radweg. Mit leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 13:50

    POL-FR: Lörrach: Fahrradfahrerin stürzt in der Obere Riehenstraße - schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagmorgen, 30.07.2026, gegen 07.40 Uhr, stürzte eine 55-jährige Fahrradfahrerin und verletzte sich schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 55-Jährige die Obere Riehenstraße von der Konrad-Adenauer-Straße kommend in Richtung Basler Straße, als sie in einer Kurve aus hier noch nicht bekannten Gründen an einen hohen Bordstein kam ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 13:47

    POL-FR: Stühlingen: Einbrecher unterwegs - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagmorgen 30.07.2026, überraschte gegen 4:15 Uhr ein Hausbewohner im Ortsteil Stühlingen-Wangen einen maskierten Eindringling. Der Tatverdächtige hatte zuvor bereits mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt. Nach der Entdeckung flüchtete er durch einen Sprung aus einem etwa drei Meter hohen Fenster und konnte nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute unerkannt entkommen. Bislang ist ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 13:46

    POL-FR: Bad Säckingen: Auto auf Tankstellengelände beschädigt - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 31.07.2026, wurde gegen 03:00 Uhr eine Sachbeschädigung an einem BMW, der auf einem Tankstellengelände in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen geparkt war, gemeldet. Am BMW wurden Kratzer auf dem Dach festgestellt. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Möglicherweise könnte eine Gruppe junger Erwachsener, die sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren