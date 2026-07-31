Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Brombach: Radfahrer überschlägt sich bei Vollbremsung - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.07.2026, gegen 19.20 Uhr, überschlug sich bei einer Vollbremsung ein 56-Jähriger mit seinem Mountainbike.

Er befuhr die Lörracher Straße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Hellbergstraße. Eine 17-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg der Lörracher Straße von der Hellbergstraße kommend in Richtung Kreisverkehr. Um eine Kollision im Begegnungsverkehr zu vermeiden mussten beide Radfahrer sehr stark abbremsen. Durch die Bremsung überschlug sich der 56-Jährige mit seinem Mountainbike und stürzte auf den Radweg. Mit leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell