Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto auf Tankstellengelände beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 31.07.2026, wurde gegen 03:00 Uhr eine Sachbeschädigung an einem BMW, der auf einem Tankstellengelände in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen geparkt war, gemeldet. Am BMW wurden Kratzer auf dem Dach festgestellt. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Möglicherweise könnte eine Gruppe junger Erwachsener, die sich in der Nähe aufgehalten hatten, dafür verantwortlich sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr rund um die Tankstelle Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell