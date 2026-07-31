Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Motorradunfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.07.2026, kam es gegen 8:45 Uhr zu einem Motorradunfall auf der L151 zwischen Hogschür und Herrischried. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 23-jährige Fahrer in einer langgezogenen Kurve aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, eher er zu Fall kam. Er blieb unter seinem Motorrad liegen und wurde durch Ersthelferinnen erstversorgt. Der Fahrer wurde leicht verletzt zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Außer dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell