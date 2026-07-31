Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Diebstahl im Schwimmbad

Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines Diebstahls, der sich am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, gegen 19:25 Uhr, im Schwimmbad in Denzlingen ereignete.

Ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem verschlossenen Spind in der Sammelumkleide der Herren und entwendete Bargeld in unbekannter Höhe aus der Handyhülle eines Geschädigten. Zudem wurde ein Versuch unternommen, sich Zugang zu einem weiteren Spind zu verschaffen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise Informationen zu diesem Vorfall haben können. Insbesondere wird ein Zeuge gesucht, der die Sammelumkleide der Herren kurz nach der Tat betrat und den Täter bei der Tatausführung beobachtete. Dieser Zeuge meldete den Vorfall an der Rezeption, jedoch liegen keine weiteren Informationen über ihn vor.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Wenn Sie am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, zwischen 19:00 und 20:00 Uhr im Mach Blau waren oder weitere Informationen zu diesem Vorfall haben, wenden Sie sich bitte an den Polizeiposten Denzlingen (Tel. 07666 9383-0).

jc (WKI)/ ak

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