Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zügige Festnahme: 40-Jähriger soll sich entblößt und angefasst haben; Geschlagen, getreten und Telefon geraubt: Zeugensuche!; Unbekannte machten sich an Kiosk zu schaffen: Zeugen gesucht! und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zügige Festnahme: 40-Jähriger soll sich entblößt und angefasst haben - Offenbach

(fg) Dank einer aufmerksamen Zeugin nahm eine Streifenbesatzung am Freitagmorgen, kurz vor 8 Uhr, einen 40-Jährigen vorläufig fest. Dieser soll sich zuvor in der Gerberstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern entblößt, sein Glied herausgeholt und an diesem herumgespielt haben. Währenddessen seien zwei Jugendliche auf dem Gehweg unterwegs gewesen, die er auch angesprochen haben soll. Der 40-Jährige musste mit zum Revier, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen zu. Die Kripo ermittelt und sucht unter anderem die beiden bislang unbekannten Teenagerinnen sowie weitere Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

2. Bargeld und Schmuck von Einbrechern mitgenommen - Offenbach

(cb) Mit Bargeld und Schmuck im Wert von über 10.000 Euro flüchteten Langfinger, nachdem diese am Freitag in eine Wohnung in der Kaiserstraße (110er-Hausnummern) eingebrochen waren. Die Täter verschafften sich unbemerkt Zutritt in den Hausflur des Mehrfamilienhauses um anschließend, so die aktuellen Ermittlungen, eine Wohnungstür im 2. Obergeschoss aufzuhebeln. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnräume und flüchteten mit dem Diebesgut. Die Tat ereignete sich zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr. Zeugen wenden sich bitte unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) an die Ermittler.

3. Mehrere Kellerabteile aufgebrochen: Zeugen bitte melden! - Offenbach

(cb) Unbekannte gelangten zwischen Freitag, 9 Uhr und Samstag, 12.30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße (60er-Hausnummern) und brachen anschließend mehrere Kellerabteile auf. Jedes der bisher gemeldeten 16 Abteile wurde durch die Täter nach Wertgegenständen durchsucht. Derzeit können weder Angaben zum Diebesgut noch zum entstandenen Sachschaden gemacht werden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, setzen sich bitte mit der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

4. Zeugensuche nach Unfallflucht: Fahrzeug beschädigte Bushaltestelle - Obertshausen

(cb) Die Beamten der Polizeistation in Heusenstamm suchen Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag in der Bahnhofstraße (30er-Hausnummern) ereignete. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher gegen 17.30 Uhr verbotswidrig von der Bahnhofstraße auf den Busbahnhof ein. Aus bisher noch nicht bekannten Gründen verlor er sodann die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einer Bushaltestelle. Trümmerteile trafen einen stehenden Bus und beschädigten diesen. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des Unfallwagens über den sogenannten "Omega-Tunnel". Personen wurden nach bisherigen Kenntnissen nicht verletzt. Der Gesamtschaden an dem Bus sowie der Bushaltestelle wird auf knapp 5.200 Euro geschätzt. Zeugen setzen sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 mit den Ermittlern in Verbindung.

5. Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus gestohlen: Zeugen gesucht! - Obertshausen

(fg) Unbekannte sind am Samstag zwischen 11.30 Uhr und 17 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Böhmerwaldstraße (10er-Hausnummern) eingedrungen und nahmen Schmuck sowie Bargeld mit. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Einbrecher eine Kellertür auf, betraten anschließend das Innere und durchsuchten sämtliche Räume. Mit der Beute machten sie sich unerkannt davon. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

6. Mutmaßlich unter Drogeneinfluss: Verdächtiger kam mit Rettungswagen in Klinik - Mühlheim am Main

(fg) Wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen ermittelt die Polizei gegen einen 18 Jahre alten Verdächtigen, der sich am Freitagabend in der Schlesierstraße in Lämmerspiel mutmaßlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln entblößt und angefasst haben soll. Eine Streife machte den Verdächtigen kurz nach der Mitteilung ausfindig; er kam zunächst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Auf den jungen Mann kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

7. Geschlagen, getreten und Telefon geraubt: Zeugensuche! - Langen

(fg) Mehrere Unbekannte gingen einen 21-Jährigen am frühen Montagmorgen, gegen 1.20 Uhr, gemeinschaftlich an und raubten letztlich dessen Mobiltelefon. Nach bisherigen Erkenntnissen liefen die 13 bis 15 Jahre alten Täter dem 21-Jährigen vom Bahnhof Langen bis zur Bahnstraße im Bereich der 90er-Hausnummern hinterher. Im weiteren Verlauf traten und schlugen die Teenager auf den jungen Mann aus Langen ein, ehe sie ihm unter der Androhung weiterer Handgreiflichkeiten sein Handy sowie seine E-Zigarette raubten. Anschließend flüchteten die Unbekannten, von denen einer ein rotes oder orangefarbenes Trikot trug, zu Fuß und auf Fahrrädern über die Bahnstraße. Der 21-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Hinweise zum Raub werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

8. Unbekannte machten sich an Kiosk zu schaffen: Zeugen gesucht! - Langen

(cb) Unbekannte beabsichtigten offenbar in einen Kiosk im Freibad in der Teichstraße (20er-Hausnummern) einzudringen. Hierzu schoben sie zwischen Freitag, 22.30 Uhr und Samstag, 7.50 Uhr, den Rollladen des Verkaufsladens nach oben und versuchten gewaltsam in den Innenraum zu gelangen, was jedoch misslang. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden von schätzungsweise 100 Euro. Die Beamten der Kripo haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

9. Einbrecher stiegen über Küchenfenster ein - Egelsbach

(cb) Am Freitag verschafften sich Einbrecher über ein zerstörtes Küchenfenster Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Ostendstraße (40er-Hausnummern). Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob sie bei der Tat, die sich zwischen 9 Uhr und 19.30 Uhr ereignete, Beute machten, ist noch unbekannt. Der am Fenster entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. Die Beamten des Einbruchskommissariats nehmen unter der Rufnummer 06181 100-123 Zeugenhinweise entgegen.

10. Jugendliche sollen Autos beschädigt haben: Ermittlungen eingeleitet - Hainburg

(cb) Mitteiler informierten am Sonntag die Beamten in Seligenstadt über zwei Jugendliche, welche mehrere Fahrzeuge in der Spessartstraße (10er-Hausnummern) beschädigt haben sollen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Teenager im Alter von 16 und 17 Jahren festgestellt werden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen die wohl alkoholisierten Teenager gegen 4.10 Uhr den Außenspiegel eines schwarzen Mercedes, welcher am Fahrbahnrand abgestellt war, beschädigt haben. Des Weiteren, so die derzeitigen polizeilichen Erkenntnisse, sollen sie mit den Fäusten gegen einen Sprinter, der in unmittelbarer Nähe zum Mercedes parkte, eingeschlagen haben. Hierbei verursachten sie am weißen Transporter einen Sachschaden von circa 400 Euro. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Weitere Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0 entgegen.

11. Unfallflucht auf Autobahn: Verkehrsteilnehmer machte sich nach abruptem Spurwechsel davon - Autobahn 3 / Mainhausen

(fg) Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn 3 in Höhe des Seligenstädter Dreiecks in Richtung Würzburg eine Verkehrsunfallflucht, weshalb die Polizei ermittelt und nach Zeugen sucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer habe einen plötzlichen Spurwechsel vollzogen, woraufhin ein Toyota-Fahrer abrupt abbremsen musste, so seine Angaben gegenüber einer aufnehmenden Streifenbesatzung. Denn beim Spurwechsel kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der linken Spur befindlichen Opel Crossland. Durch die Kollision entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt. Zum Verursacher liegen keine Hinweise vor. Zeugen, die gegen 15.20 Uhr auf der Autobahn 3 in Richtung Würzburg unterwegs waren und entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

12. Mercedes angedotzt: Hinweise erbeten - Mainhausen

(cb) Ein Mercedes, welcher am Fahrbahnrand der Straße "Wingertspfad" (10er-Hausnummern) abgestellt war, weist seit Samstag Beschädigungen in Höhe von etwa 1.200 Euro an der Fahrzeugfront auf. Der Fahrzeugeigentümer parkte seinen Mercedes C180 am Freitag, gegen 18 Uhr, ab und musste am Folgetag, gegen 7.15 Uhr, die Beschädigungen in Form von Kratzern und Dellen feststellen. Unfallzeugen werden gebeten, sich an die Beamten der Polizeistation (06182 8930-0) zu wenden.

Offenbach, 22.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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