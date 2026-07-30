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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Shisha Bar - Zielrichtung Geldspielautomaten - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 02.00 Uhr bis 04.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür auf, um in eine Shisha Bar in der Entegaststraße zu gelangen. In der Bar wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und aus diesen die darin befindlichen Geldkassetten entwendet. Der Diebstahlschaden und die Schadenshöhe können noch nicht beziffert werden.

In dem gleichen Zeitraum wurde außerdem ein Fenster einer Lagerhalle eines Hausmeisterservice an der Gebäuderückseite der Bar aufgehebelt. Ein Tatzusammenhang wird vermutet.

Gegen 02.00 Uhr fiel einem Zeugen ein rosafarbener Kleintransporter mit französischen Autokennzeichen und auffälligen schwarzen Schriftzug in der Nähe der Sisha Bar auf. Drei männliche Personen befanden sich an dem Kleintransporter.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und / oder Hinweise zu dem Kleintransporter geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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