Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (664) Tötungsdelikt in Nürnberg - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Sonntagvormittag (19.07.2026) ereignete sich in der Nürnberger Essenweinstraße ein Tötungsdelikt zum Nachteil einer 35-jährigen Frau. Ein 45-jähriger Tatverdächtiger wurde durch die Polizei noch am Tatort vorläufig festgenommen.

Gegen 11:15 Uhr teilte ein Zeuge der Einsatzzentrale der Polizei Mittelfranken eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau in einer Spielothek in der Essenweinstraße mit. Bereits wenige Augenblicke nach dem Polizeinotruf trafen Beamte der PI Nürnberg-Mitte am Tatort ein. Dort stellten sie einen 45-jährigen Iraner fest, der mit einem Messer bewaffnet war. Die Beamten überwältigten den Mann und nahmen ihn vorläufig fest.

Ebenfalls nur wenige Augenblicke später entdeckten die Beamten eine schwerverletzte 35-jährige Bulgarin und leiteten sofort Erste-Hilfe- und Reanimationsmaßnahmen ein. Diese Maßnahmen wurden durch einen alarmierten Notarzt fortgeführt. Trotz der notärztlichen Bemühungen verstarb die Frau jedoch noch am Tatort.

Der Kriminaldauerdienst traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die Nürnberger Mordkommission sowie die Spurensicherung der Nürnberger Kriminalpolizei führten die weiteren umfangreichen Ermittlungen am Tatort durch. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Tatverdächtigen. Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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