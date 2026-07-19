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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (663) Streit im Straßenverkehr eskaliert - Polizeibeamtin angegriffen und leicht verletzt

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (18.07.2026) eskalierte im Nürnberger Stadtgebiet eine zunächst verbale Auseinandersetzung im Straßenverkehr in einen körperlichen Übergriff auf die Polizei. Im Zuge der polizeilichen Einsatzbewältigung griff eine 34-jährige Frau eine Beamtin der Polizeiinspektion Nürnberg-West an und verletzte diese leicht.

Gegen 14:15 Uhr kam es im Nachgang einer vorangegangenen Verkehrssituation zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Nachdem die Kontrahenten ihre Fahrzeuge in der Neuendettelsauer Straße angehalten hatten, setzte sich der lautstarke Streit auf der Straße fort. Alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West trafen wenig später am Einsatzort ein, um die hitzige Situation zu schlichten.

Da eine kommunikative Beruhigung der weiterhin aufgeheizten Stimmung zunächst nicht möglich war, legten die Beamten einem der Aggressoren Handfesseln an, um ihn von der Örtlichkeit zu entfernen. In diese polizeiliche Maßnahme mischte sich die Ehefrau (34 Jahre, deutsche Staatsangehörige) des in Gewahrsam Genommenen ein und versuchte, die Amtshandlung zu stören. Als eine Polizeibeamtin die 34-Jährige daran hindern wollte, schlug ihr die Beschuldigte mit der Faust ins Gesicht.

Erst durch das Einwirken einer weiteren Familienangehörigen konnte die Frau schließlich beruhigt werden. Die attackierte Beamtin erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen.

Neben den entsprechenden Strafanzeigen wegen der vorausgegangenen, wechselseitigen Beleidigungen im Straßenverkehr leiteten die Beamten gegen die 34-Jährige ein weiteres Strafverfahren ein. Sie muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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