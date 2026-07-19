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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (662) Schadensträchtiger Dachstuhlbrand in Winkelhaid

Altdorf (ots)

Am frühen Freitagabend (17.07.2026) geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Winkelhaid (Lkrs. Nürnberger Land) vermutlich durch einen Blitzeinschlag in Brand. Durch das rasche Eingreifen eines Nachbarn konnten alle Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen. Es entstand jedoch Sachschaden in Millionenhöhe.

Gegen 19:45 Uhr nahm ein aufmerksamer Anwohner in der Bachstraße während eines Gewitters laute Donnerschläge und Blitze in unmittelbarer Nähe wahr. Als er aus dem Fenster auf das benachbarte Mehrfamilienhaus blickte, bemerkte er, dass bereits Rauch aus dem Dachstuhl aufstieg.

Geistesgegenwärtig eilte der Mann zu dem betroffenen Gebäude, warnte die anwesenden Bewohner und brachte diese sicher aus dem Haus. Zeitgleich verständigte seine Ehefrau die Integrierte Leitstelle Nürnberg über den Ausbruch des Brandes.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Bereich Altdorf und Winkelhaid trafen rasch an der Örtlichkeit ein, um den Brand zu bekämpfen. Die aufwendigen Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Beamte der Polizeiinspektion Altdorf führten die ersten polizeilichen Maßnahmen am Brandort durch. Der an dem Mehrfamilienhaus entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf circa eine Million Euro beziffert.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Klärung der Brandursache, werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach geführt.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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