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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (659) 37-jähriger Viktor D. aus Heilsbronn vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Heilsbronn (ots)

Wie mit Meldung 636 vom 09.07.2026 berichtet, wurde der 37-jährige Viktor D. aus Heilsbronn seit dem 07.07.2026 vermisst. Der Vermisste wurde nun tot aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Es ergaben sich keine Hinweise auf einen Unfall oder ein mögliches Fremdverschulden.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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D-90402 Nürnberg
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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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