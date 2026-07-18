Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (659) 37-jähriger Viktor D. aus Heilsbronn vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung
Heilsbronn (ots)
Wie mit Meldung 636 vom 09.07.2026 berichtet, wurde der 37-jährige Viktor D. aus Heilsbronn seit dem 07.07.2026 vermisst. Der Vermisste wurde nun tot aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.
Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Es ergaben sich keine Hinweise auf einen Unfall oder ein mögliches Fremdverschulden.
Erstellt durch: Oliver Trebing
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