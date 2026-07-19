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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (661) Raub einer Herrentasche - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (17.07.2026) raubte ein 56-jähriger Mann im Nürnberger Stadtteil Ziegelstein die Tasche eines 68-Jährigen und flüchtete anschließend mit dessen Pkw. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Flughafen konnten den flüchtigen Tatverdächtigen wenig später im Abflugterminal festnehmen.

Gegen 13:50 Uhr befanden sich die beiden Männer (beide türkische Staatsangehörige) gemeinsam im Pkw des 68-Jährigen. Während der Fahrt gerieten die Beteiligten aus noch ungeklärter Ursache in einen Streit, weshalb der 68-jährige Fahrer das Fahrzeug in der Ziegelsteinstraße anhielt und die Fahrt beendete. Außerhalb des Pkw entwickelte sich in der Folge eine körperliche Auseinandersetzung. Im Verlauf dieser Rangelei schlug und würgte der 56-jährige Tatverdächtige den 68-Jährigen und entriss ihm gewaltsam eine mitgeführte Herrentasche. Der 68-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt.

Da sich in der geraubten Tasche der Fahrzeugschlüssel des Geschädigten befand, nutzte der Tatverdächtige die Gelegenheit und flüchtete mit dem Pkw in zunächst unbekannte Richtung.

Im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlungen am Tatort durch Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ergaben sich Hinweise darauf, dass der 56-jährige Tatverdächtige beabsichtigte, Deutschland über den Nürnberger Flughafen zu verlassen. Daraufhin eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten rasch zum Erfolg.Beamte der Grenzpolizeiinspektion Flughafen konnten den Mann kurze Zeit später im Bereich des Abflugterminals antreffen und vorläufig festnehmen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm im Anschluss die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen den 56-Jährigen Haftantrag. Er wurde am Samstag (18.07.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls anordnete.

Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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D-90402 Nürnberg
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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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