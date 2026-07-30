Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Polizei stoppt Kinder auf E-Scootern

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2026, gegen 16.05 Uhr, stoppte und kontrollierte die Polizei in der Eichbergstraße in Warmbach zwei E-Scooter.

Ein E-Scooter wurde von einem 8-jährigen Mädchen gefahren. Auf dem E-Scooter fuhr noch die 4-jährige Schwester mit.

Der zweite E-Scooter wurde von der 13-jährigen Schwester gefahren.

An einem E-Scooter war noch eine grüne Versicherungsplakette aus dem Jahr 2025 angebracht. An dem anderen E-Scooter war eine schwarze Versicherungsplakette aus dem Jahr 2023 angebracht, welche aber nicht für diesen E-Scooter ausgegeben wurde.

Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren gegen den Vater der drei Kinder wegen dem Verdacht Gestatten des Gebrauchs eines Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung sowie Urkundenfälschung eingeleitet.

Die Kinder wurden den Eltern übergeben.

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