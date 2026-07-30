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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Weidezaun mutwillig beschädigt - Polizeiposten sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 27.07.2026, 18.00 Uhr und Dienstag, 
28.07.2026, 20.00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Täterschaft einen 
Elektroschafzaun und ein Weidezaungerät mit Solarbetrieb. Auch wurden
mehrere Pfosten umgetreten und abgebrochen. Die Schafweide befindet 
sich im Gewann "Feldmatten". 

Die Zerstörung der Schutzeinrichtung birgt die Gefahr eines Ausbruchs
der Schafherde nahe der Bahnlinie.

Der Polizeiposten Bad Bellingen, Telefon 07635 74437-0, sucht Zeugen,
welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben
und Hinweise geben können. Als möglicher Zeuge wird zudem ein junger 
Mann mit einem roten T-Shirt gesucht, welcher sich am Dienstag, gegen
20.00 Uhr, mit einem E-Scooter im Bereich der Schafsweide aufhielt. 
Auch er möge bitte mit dem Polizeiposten Bad Bellingen Kontakt 
aufnehmen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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