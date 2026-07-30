POL-FR: Bad Bellingen: Weidezaun mutwillig beschädigt - Polizeiposten sucht Zeugen
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Montag, 27.07.2026, 18.00 Uhr und Dienstag, 28.07.2026, 20.00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Täterschaft einen Elektroschafzaun und ein Weidezaungerät mit Solarbetrieb. Auch wurden mehrere Pfosten umgetreten und abgebrochen. Die Schafweide befindet sich im Gewann "Feldmatten". Die Zerstörung der Schutzeinrichtung birgt die Gefahr eines Ausbruchs der Schafherde nahe der Bahnlinie. Der Polizeiposten Bad Bellingen, Telefon 07635 74437-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Als möglicher Zeuge wird zudem ein junger Mann mit einem roten T-Shirt gesucht, welcher sich am Dienstag, gegen 20.00 Uhr, mit einem E-Scooter im Bereich der Schafsweide aufhielt. Auch er möge bitte mit dem Polizeiposten Bad Bellingen Kontakt aufnehmen.
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