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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Warnung vor Anrufen mutmaßlich von der örtlichen Feuerwehr

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2026, gegen 13.00 Uhr, wurde eine im Ortsteil Haagen wohnende 93-jährige Frau angeblich von der Feuerwehr Lörrach-Haagen angerufen. Eine Frau Gerspacher von der Feuerwehr wollte bezüglich einer "Wohnungsüberprüfung" einen Vor-Ort-Termin vereinbaren. Die 93-Jährige machte alles richtig. Sie beendete das Telefonat, informierte ihre Tochter und diese dann die Feuerwehr sowie die Polizei.

Die angezeigte Rufnummer der Anruferin von der Feuerwehr aus dem Bereich Villingen-Schwenningen ist nicht existent.

Bei der Feuerwehr Lörrach gibt es keine Frau Gerspacher.

Zielrichtung solcher Anrufe dürfte wohl sein sich so Zutritt in Wohnungen zu verschaffen, um dann mutmaßlich Diebstahlshandlungen zu begehen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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