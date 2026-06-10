Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Portemonnaie während des Einkaufs aus Handtasche entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Marklohe (ots)

(Thi) Am Dienstag, 09.06.2026, kam es in einem Supermarkt am Lemker Nordfeld in Marklohe zu einem Taschendiebstahl. Die Polizei sucht Zeugen und warnt vor der aktuellen Vorgehensweise von Taschendieben.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine 73-jährige Frau gegen 14:05 Uhr zum Einkaufen in dem Lebensmittelmarkt. Während ihres Aufenthalts im Geschäft entwendeten bislang unbekannte Täter unbemerkt das Portemonnaie aus der über der Schulter getragenen und nicht verschlossenen Handtasche der Geschädigten.

Mit der Geldbörse wurden unter anderem Bargeld, persönliche Ausweisdokumente, eine Krankenversicherungskarte, eine Zulassungsbescheinigung sowie zwei Bankkarten entwendet. Die Karten wurden umgehend gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Personen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Supermarktes aufgehalten haben und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Stolzenau unter der Telefonnummer 05761/90200 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

Tragen Sie Geldbörsen, Mobiltelefone und andere Wertgegenstände möglichst in verschlossenen Innentaschen der Kleidung. Handtaschen sollten stets verschlossen und eng am Körper getragen werden. Lassen Sie Taschen niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen. Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie angerempelt oder in Gespräche verwickelt werden. Bewahren Sie PIN-Nummern niemals gemeinsam mit Bankkarten auf. Lassen Sie gestohlene Bank- oder Kreditkarten umgehend sperren.

Taschendiebe nutzen häufig Momente der Ablenkung und arbeiten teilweise arbeitsteilig. Bereits wenige Sekunden Unaufmerksamkeit reichen aus, um Wertgegenstände zu entwenden.

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