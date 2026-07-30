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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Verkehrsunfall mit zwei Pkw sorgt für Verkehrsbehinderungen

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall in der Schnewlinstraße mit zwei beteiligten Fahrzeugen sorgte am Mittwochmittag, 29.07.2026, gegen 12:30 Uhr für Beeinträchtigungen im Straßenverkehr im Bereich der Auffahrt zur B31a.

Ein mit zwei Insassen besetztes Auto fuhr auf der Schnewlinstraße in Richtung Merzhausen. Auf Höhe der Auffahrt zur B31a habe der 66 Jahre alte Autofahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt und dabei mutmaßlich einen auf gleicher Höhe in selber Richtungen fahrenden Pkw übersehen. Beide Fahrzeuge kollidieren und das mit einer Person besetzte Fahrzeug kippte durch den Zusammenstoß auf die Fahrerseite und blieb vor einer Ampelanlage liegen.

Durch den Unfall wurde der 66-Jährige und dessen Beifahrer schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik transportiert. Der Fahrer des anderen Wagens erlitt leichte Verletzungen.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Freiburg sowie der Bergungsmaßnahmen kam es zeitweise zu Behinderungen im Straßenverkehr.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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