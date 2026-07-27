POL-DA: Rüsselsheim: Senior attackiert und bestohlen/Kripo sucht Zeugen
Rüsselsheim (ots)
Ein 70 Jahre alter Senior wurde am Samstagabend (25.07.), gegen 22.15 Uhr, in der Joseph-Haydn-Straße, im Bereich der Max-Planck-Schule, von zwei Unbekannten festgehalten, geschlagen sowie anschließend seines Bargelds bestohlen. Der Senior zog sich hierbei Blessuren leichterer Art zu. Die beiden flüchtigen Kriminellen waren 14 bis 20 Jahre alt, hatten dunkle Haare und waren dunkel gekleidet. Nach Angaben des Geschädigten hatten sie ein südländisches Erscheinungsbild.
Die Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.
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