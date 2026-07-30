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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Falscher Heizungsableser verschafft sich Zutritt zu Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29. Juli 2026, gegen 15 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann unter dem Vorwand, Heizungsableser zu sein, Zutritt zur Wohnung eines 92-jährigen Mannes in der Egonstraße in Freiburg.

Erst nachdem der Unbekannte die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte der Geschädigte, dass Schränke im Schlafzimmer durchwühlt worden waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein Komplize die offenstehende Wohnungstür nutzte, um unbemerkt in die Wohnung zu gelangen, während der vermeintliche Heizungsableser den Geschädigten im Badezimmer ablenkte. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der falsche Heizungsableser wird als etwa 25 Jahre alt mit hellblonden Haaren beschrieben. Er führte eine Holztafel bei sich, auf der er sich Notizen machte.

Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0761 29688-0 zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zu besonderer Wachsamkeit: Lassen Sie keine unbekannten Personen unangekündigt in Ihre Wohnung und prüfen Sie im Zweifel deren Legitimation. Verständigen Sie bei Verdachtsmomenten umgehend die Polizei und informieren Sie auch Angehörige sowie Nachbarn über diese Betrugsmasche.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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