Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee-Blasiwald: Waldarbeitsmaschine brennt vollständig aus

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 29.07.2026, gegen 13:00 Uhr wurde das Polizeirevier Titisee-Neustadt über ein brennendes Fahrzeug im Bereich Schluchsee informiert. Bei der Anfahrt der Polizeistreife konnte festgestellt werden, dass es sich um eine Waldarbeitsmaschine handelte, welche sich in einem Waldgebiet an einem Berghang befand und bereits in Vollbrand stand. Nach den derzeitigen Erkenntnissen geriet die Waldarbeitsmaschine aus bislang unbekannter Ursache in Brand, welcher zunächst durch die anwesenden Waldarbeiter eingedämmt werden konnte. Durch die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Schluchsee, welche mit 12 Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer schließlich vollständig gelöscht werden. Weiter befand sich ein Drohnenteam der Freiwilligen Feuerwehr Kirchzarten im Einsatz. Wie es zum Brandausbruch kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.

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