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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen-Unadingen: Brand eines Wohnhauses

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 29.07.2026, gegen 22:15 Uhr wurde durch den Bewohner eines Hauses in Löffingen-Unadingen mitgeteilt, dass auf seiner Veranda ein Feuer ausgebrochen sei und das Feuer bereits auf den angrenzenden Schopf übergeschlagen habe. Es drohe nun, auch auf das Wohnhaus überzugehen. Im Einsatz waren neben der Polizei die Gesamtfeuerwehr Löffingen mit 103 Feuerwehrleuten und 13 Fahrzeugen sowie der DRK-Ortsverband Löffingen und Unadingen und das DRK mit zwei Sanitätern sowie einem Notarzt. Da das Wohnhaus in unmittelbarer Nähe zu den Bahngleisen liegt, war die Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt. Der 63-jährige Bewohner wurde nicht verletzt. Das Feuer griff teilweise auf das Wohnhaus über, bevor es gelöscht werden konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150.000 Euro. Durch die Freiwillige Feuerwehr wurde in der Nacht eine Brandwache eingerichtet. Wie es zum Brandausbruch kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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