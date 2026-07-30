POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Bier-Dieb im Rahmen der Fahndung festgenommen
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 30.07.2026, entwendete ein männlicher Tatverdächtiger gegen 1:45 Uhr aus einem Kühlschrank hinter dem Tresen einer Gaststätte in der Wallstraße mehrere Bierflaschen, während der Angestellte kurz in einem anderen Raum war. Die Tat konnte aufgrund einer Videoüberwachung festgestellt werden. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Waldshut-Tiengen konnten den 40- jährigen Tatverdächtigen in Rahmen der Fahndung in der Kaiserstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Zwei Bierflaschen waren bereits geöffnet, die alkoholfreien Biere noch geschlossen. Es wurde eine Anzeige wegen Diebstahls an die Staatsanwaltschaft Waldshut- Tiengen vorgelegt.
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