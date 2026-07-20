Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Schulwerkstatt - Diebesgut unweit des Tatorts aufgefunden

Meppen (ots)

Zwischen Sonntag, dem 19.07.2026, 00:00 Uhr, und 18:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt der Marienschule an der Herzog-Arenberg-Straße in Meppen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter zwei Kunststoffsäcke mit Pfandflaschen sowie einen defekten Laubbläser. Vermutlich wurde das Diebesgut mithilfe einer Schubkarre abtransportiert.

Zeugen entdeckten die entwendeten Gegenstände später an einem Ablageort in der Nähe des Tatortes und verständigten die Polizei.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Herzog-Arenberg-Straße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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