Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Auto kollidiert mit Radfahrer im Baustellenbereich

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2026, kam es gegen 20:15 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 25-jährigen Autofahrer und einem 31-jährigen Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte der Autofahrer eine Baustelle in der Schaffhauser Straße in Grafenhausen und musst dazu auf die Gegenfahrspur. Kurz vor Ende der Baustelle kam der Radfahrer talwärts fahrend entgegen und es kam zur Kollision. Dadurch wurde der Radfahrer leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Der Sachschaden am Auto und am Fahrrad wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

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