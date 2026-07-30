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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Hochdorf: Mehrere Vegetationsbrände - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Seit dem Brand eines Lagergebäudes des tierhygienischen Instituts in Freiburg-Lehen am Mittwoch, 22.07.2026, ereigneten sich im Bereich Freiburg Hochdorf mehrere Vegetationsbrände.

Insgesamt wurden seither fünf weitere Feuer, meist auf Ackerflächen oder brennende Heuballen, gemeldet. Auch vor dem Brand im tierhygienischen Institut sei es bereits am Freitag, 10.07.2026, und Samstag, 18.07.2026, zu zwei Flächenbränden auf landwirtschaftlichen Flächen in Freiburg-Hochdorf gekommen.

Aufgrund der festgestellten Häufung der Vorfälle insbesondere in Freiburg-Hochdorf schließt die Polizei derzeit eine mögliche Brandstiftung nicht aus und sucht Zeugen, welche in den zurückliegenden Tagen im Bereich Freiburg-Hochdorf verdächtige Wahrnehmungen insbesondere in der Nähe von landwirtschaftlichen Flächen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Freiburg rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-2880 entgegen.

Mit folgenden Regeln tragen Sie zu einer Minimierung von Vegetations- bzw. Waldbränden bei:

   - Zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober herrscht im Wald und in
     einem 100-Meter-Umkreis um den Waldrand ein absolutes 
     Rauchverbot. Dies gilt auch für das Wegwerfen von 
     Zigarettenkippen aus dem Fenster oder entlang von Straßen, da 
     diese leicht zu Bränden führen können.
   - Feuer dürfen nur an offiziell zugelassenen Feuerstellen auf 
     Grillplätzen entfacht werden. Das Grillen mit mitgebrachten 
     Grills ist nicht erlaubt. Es ist wichtig, dass Feuer ständig 
     überwacht und vor dem Verlassen der Grillstelle vollständig 
     gelöscht werden.
   - Wenn der Waldbrandgefahrenindex den Wert 4 erreicht oder 
     überschreitet, ist das Feuermachen und Grillen strengstens 
     verboten. Informieren Sie sich daher vor Ihrem Besuch im Wald 
     über den aktuellen Index.
   - Beachten Sie, dass Zufahrtswege in die Wälder für 
     Einsatzfahrzeuge freigehalten werden müssen. Parken Sie Ihr 
     Fahrzeug nur auf ausgewiesenen Parkplätzen, um Rettungswege 
     nicht zu blockieren.
   - Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug nicht auf trockenen Flächen wie 
     Gras oder anderen brennbaren Materialien abzustellen, da die 
     heißen Teile des Motors oder Auspuffanlage leicht ein Feuer 
     verursachen können.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.freiburg/
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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