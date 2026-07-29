Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: 91-jährige Frau wird Opfer von Geldwechseltrick

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.07.2026, gegen 12.45 Uhr, wurde eine 91-jährige Frau Opfer eines Geldwechseltricks. Die Frau befand sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Badstraße in Bad Bellingen, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen und gebeten wurde, ob sie ihm Kleingeld wechseln könne. Die hilfsbereite 91-Jährige wechselte dem Unbekannten das Kleingeld und bemerkte nicht, dass dieser während dem Wechselvorgang einen 50-Euro-Schein aus ihrer Geldbörse entwendete.

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