POL-FR: Schopfheim: Kellertür in Mehrfamilienhaus aufgehebelt
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 28.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Roggenbachstraße zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Kellerabteile aufgebrochen. Hier ist noch nicht bekannt, ob etwas aus dem Keller entwendet wurde. Als Zielrichtung werden Fahrräder vermutet.
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