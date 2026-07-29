POL-FR: Schopfheim: Kellertür in Mehrfamilienhaus aufgehebelt

Freiburg (ots) - Am Dienstagnachmittag, 28.07.2026, gegen 16:40 Uhr wurde die Polizei von einem Brand in einem Wohngebäude in Löffingen, Bei der Kirche, informiert. Beim Eintreffen der Polizei an der angegebenen Örtlichkeit war der Brand bereits vollständig gelöscht. Nach den derzeitigen Ermittlungen geriet mutmaßlich ein Akku eines E-Scooters in der Küche der Wohnung in Brand. Die Bewohner der Wohnung konnten das ...

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